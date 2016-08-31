У Львові на маршрути виїхали 400 автобусів
На дороги міста виїхали 400 автобусів із 640, які працюють на маршрутах Львова. Ще частина продовжують виходити на лінію.
За інформацією начальника управління транспорту та зв’язку Віктора Щира, станом на 08:15 їх курсує близько 400. Однак після 09:00 інформація оновиться, передає прес-служба Львівської міськради.
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«За даними GPS-трекерів маємо інформацію, що на вул. Пасічній зібралось 37 автобусів. Наразі перевізники повідомляють, що автобуси продовжують виходити на лінію», - додав Віктор Щир, передає zaxid.net.
30 серпня зранку частина водіїв, з якими львівські АТП мають договори про оренду автобусів, не вийшли на маршрути і висунули вимоги міськраді. Причиною страйку вони називають те, що не отримують компенсацію за перевезення пільговиків. Самі перевізники заявили про «близько 300 страйкарів», натомість в управлінні транспорту львівської мерії нарахували лише 45 автобусів, які не курсували за своїми маршрутами.
Під час наради у мерії вирішили створити робочу групу для вирішення ситуації, яка склалася навколо перевезення пільговиків у міських маршрутних автобусах. До складу робочої групи увійдуть чиновники Львівської міськради, керівники п’яти автотранспортних підприємств та представники профспілок перевізників.
У Львові міські маршрути обслуговують п’ять фірм-перевізників. На міських маршрутах курсують близько 640 автобусів, частину з яких фірми орендують у приватних підприємців.