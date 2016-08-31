У Львові на маршрути виїхали 400 автобусів

За інформацією начальника управління транспорту та зв’язку Віктора Щира, станом на 08:15 їх курсує близько 400. Однак після 09:00 інформація оновиться, передає прес-служба Львівської міськради.

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«За даними GPS-трекерів маємо інформацію, що на вул. Пасічній зібралось 37 автобусів. Наразі перевізники повідомляють, що автобуси продовжують виходити на лінію», - додав Віктор Щир, передає zaxid.net.

30 серпня зранку частина водіїв, з якими львівські АТП мають договори про оренду автобусів, не вийшли на маршрути і висунули вимоги міськраді. Причиною страйку вони називають те, що не отримують компенсацію за перевезення пільговиків. Самі перевізники заявили про «близько 300 страйкарів», натомість в управлінні транспорту львівської мерії нарахували лише 45 автобусів, які не курсували за своїми маршрутами.

Під час наради у мерії вирішили створити робочу групу для вирішення ситуації, яка склалася навколо перевезення пільговиків у міських маршрутних автобусах. До складу робочої групи увійдуть чиновники Львівської міськради, керівники п’яти автотранспортних підприємств та представники профспілок перевізників.

У Львові міські маршрути обслуговують п’ять фірм-перевізників. На міських маршрутах курсують близько 640 автобусів, частину з яких фірми орендують у приватних підприємців.