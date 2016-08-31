НАБУ отримало доступ до документації "Укрзалізниці" щодо закупівлі дизелю у WOG

Суд надав детективам Національного антикорупційного бюро дозвіл до оригіналів документів ПАТ «Укрзалізниця» щодо закупівлі дизельного палива, яка відбулась в кінці 2015 року, пишуть "Наші гроші", посилаючись на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 9 серпня.

Кримінальне провадження зареєстровано 11 січня 2016 року.

У НАБУ стверджують, що службові особи філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» збільшили ціну закупівлі, що завдало збитків держпідприємству.

Читайте такожАнтимонопольний комітет відмовив WOG в оскарженні тендеру на закупівлю "Укрзалізницею" дизпальногоОчікувана вартість цієї закупівлі була встановлена на рівні 2,165 млрд грн. Обсяг закупівлі палива – 100 тис тонн. Переможцем тендеру стало ТОВ «Вог Аеро Джет», з яким підписали угоди на суму 1,396 млрд грн.

Як зазначено у судовій ухвалі, у квітні 2016 р. детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді вилучили необхідні документи в «Укрзалізниці». Але після цього у квітні і травні залізницею укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість палива з 13 959 грн до 16 699,98 грн/т (на 19,63%) та з 13 959 грн до 17 179,98 грн/т (на 23,07%) від визначеної договором ціни.

Відтак детективи НАБУ клопотали про дозвіл на вилучення оригіналів всієї документації по вищезгаданій закупівлі, зважаючи на загрозу їх знищення чи зміни, а також оскільки неправомірні дії ЦЗВ «Укрзалізниці» мають неодноразовий і системний характер.

«Вог Аеро Джет» входить у групу «Континіум» покійного нардепа Ігоря Єрємєєва і останніми роками є монополістом паливних тендерів «Укрзалізниці».