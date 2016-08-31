Станція метро "Вокзальна" в Києві відновила повноцінну роботу

Станція київського метрополітену «Вокзальна» у середу, 31 серпня, відновила повноцінну роботу після ремонту ескалатора, під час якого з 11 травня цього року в ранкові та вечірні години станція працювала лише на вихід пасажирів.

Читайте такожЧим "живе" столичне метро вночі (фоторепортаж)

У відкритті станції після ремонту взяли участь мер Києва Віталій Кличко, директор комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський і директор транспортного департаменту Київської міської державної адміністрації Сергій Майзель.

"На станції "Вокзальна" було проведено капітальний ремонт ескалатора, якому цього року 56 років. Капітальний ремонт було проведено за останні 10 років і наступні 10 років він зможе працювати без будь-яких проблем. Але за 10 років ми будемо займатися питанням повної заміни ескалаторів. Цього року заплановано ремонт 10 ескалаторів, на ці цілі виділено близько 40 млн грн, ремонт цього ескалатора обійшовся в 16,5 млн грн", - сказав Кличко.

Як уточнили УНІАН у прес-службі метрополітену, ремонт п'яти ескалаторів вже завершено, включаючи ескалатор на станції "Вокзальна", до кінця року заплановано ремонт ескалаторів на станції "Театральна", "Лісова", "Університет", "Хрещатик".

Читайте такожУ Києві організують додаткові наземні маршрути через ремонт на станції метро "Вокзальна"

"Ми зараз починаємо і далі інвестувати в інфраструктуру, щоб найближчими роками відкрити наступні станції метрополітену, для нас це один із ключових транспортних засобів у столиці, оскільки лише за один день метрополітен перевозить близько 1,5 млн пасажирів", - наголосив мер Києва.

Присутній на заході начальник київського метрополітену Брагінський зауважив, що з початку цього року було зафіксовано 780 позапланових зупинок ескалаторів у метро через потрапляння сторонніх предметів у конструкцію ескалатора.

Як повідомляв УНІАН, ремонт станції "Вокзальна" розпочався 11 травня, у зв'язку з чим були введені обмеження на вхід пасажирів. На станції проводився плановий ремонт ескалатора.

Комунальне підприємство "Київпастранс" на період ремонту станції київського метро "Вокзальна" запустило ряд додаткових маршрутів наземного громадського транспорту.