У ДФС розповіли, скільки вживаних авто завезли до України за зниженими акцизами

З початку дії закону про зниження ставок акцизу на імпорт вживаних іномарок, який набрав чинності 1 серпня, на територію країни було ввезено понад 1,3 тис. автомобілів.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі Twitter написав голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

"За місяць за зниженими ставками акцизу розмитнено понад 1300 автомобілів", - написав він.

Водночас, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що, за його даними, за 29 днів за пільговими ставками акцизу було ввезено всього 738 авто.

"За моєю інформацією, з митниці за 29 днів (майже місяць) - 738 авто. Де обіцяні нардепами 200 тис. б/у авто, величезні поповнення бюджету?" - написав Назаренко.

Він також зазначив, що масовому імпорту вживаних іномарок до України за зниженими акцизами перешкоджає ряд причин.

"Не везуть їх громадяни з багатьох причин - відсутність закордонного паспорта, шенгену, досвіду з визначення якості авто і досвіду з перегону авто через ЄС 1,5 тис. км, незнання іноземної мови, відсутність грошей і неможливість викупу недорогих авто на заводах і в лізингових компаніях і т. д.", - написав Назаренко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л тепер становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше чинної ставки в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу тепер виглядає таким чином.

Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше - 1,643 євро; з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро, раніше - 2,213 євро; з двигуном більше 3 л - 2,209 євро, раніше - 3,329 євро. Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л - 0,103 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше - 1,923 євро; з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро, раніше - 2,779 євро.