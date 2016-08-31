"Антонов" спростував інформацію про продаж китайській компанії прав на літак "Мрія"

Державне підприємство "Антонов" спростувало інформацію, поширену сьогодні, 31 серпня, китайськими ЗМІ, про продаж китайській компанії China airspace прав на найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія".

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Антонова".

Згідно з наданою інформацією, зараз українська делегація повертається з переговорів, які відбувалися в Китаї. Додаткову інформацію про результат переговорів представники підприємства повідомлять найближчим часом.

Довідка УНІАН. Раніше в китайських ЗМІ з'явилася інформація, що 30 серпня китайська компанія China airspace і українське держпідприємство "Антонов" підписали договір про співпрацю. Зокрема повідомлялося, що за даним договором до Китаю переходить право власності на гігантський літак-транспортер АН-225, включаючи використання креслень і специфікацій літака. Переговори щодо залучення китайських інвесторів велися ще в травні 2016 року. Після підписання договору з українською компанією, Китай отримав доступ до унікальних технологій в галузі авіабудування. Планується, що перший китайський АН-225 буде випущено вже в першій половині 2019 року.

Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.