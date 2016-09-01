"Паливний скандал" в Mitsubishi зачепив ще вісім моделей

Про це повідомляє Слон з посиланням на Associated Press.

Серед моделей, які потрапили під заборону через "паливний скандал", виявилися в тому числі Pajero, Outlander і RVR SUV. У квітні Mitsubishi спільно з Nissan вирішили призупинити продаж чотирьох моделей: eK Wagon і eK Space, Dayz і Dayz Roox.

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У Міністерстві транспорту Японії відзначили, що автомобілі Mitsubishi, які постачаються на зарубіжні ринки, не залучені в "паливний скандал". У свою чергу, Mitsubishi пообіцяли виплатити компенсацію власникам машин в Японії – у розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч ієн (від $290 до $970).

Акції Mitsubishi на торгах у Токіо 31 серпня подешевшали на 1,5%, до 473 ієн. Для порівняння, на початку січня котирування компанії знаходилися на рівні 1010 ієн за акцію.

В кінці квітня в Mitsubishi визнали, що протягом останніх 25 років занижували показники по витраті палива при тестуванні ряду моделей малолітражних автомобілів.