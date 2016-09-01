"Паливний скандал" в Mitsubishi зачепив ще вісім моделей
Уряд Японії заборонив компанії Mitsubishi Motors продавати на внутрішньому ринку ще вісім моделей автомобілів після того, як тести показали, що виробник занижував по них дані щодо витрати палива.
Про це повідомляє Слон з посиланням на Associated Press.
Серед моделей, які потрапили під заборону через "паливний скандал", виявилися в тому числі Pajero, Outlander і RVR SUV. У квітні Mitsubishi спільно з Nissan вирішили призупинити продаж чотирьох моделей: eK Wagon і eK Space, Dayz і Dayz Roox.
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У Міністерстві транспорту Японії відзначили, що автомобілі Mitsubishi, які постачаються на зарубіжні ринки, не залучені в "паливний скандал". У свою чергу, Mitsubishi пообіцяли виплатити компенсацію власникам машин в Японії – у розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч ієн (від $290 до $970).
Акції Mitsubishi на торгах у Токіо 31 серпня подешевшали на 1,5%, до 473 ієн. Для порівняння, на початку січня котирування компанії знаходилися на рівні 1010 ієн за акцію.
В кінці квітня в Mitsubishi визнали, що протягом останніх 25 років занижували показники по витраті палива при тестуванні ряду моделей малолітражних автомобілів.