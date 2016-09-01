Mazda відкликає близько 2,3 мільйона автомобілів по всьому світу

Японський автовиробник Mazda Motor Corp повідомив у четвер про намір відкликати в цілому 2,3 мільйона автомобілів по всьому світу через можливі несправності багажника, а також через проблеми з дизельними двигунами.

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Mazda оголосила про відкликання близько 390 тисяч автомобілів, у тому числі моделі Mazda 3, доступної версії седана і хетчбека і кросовера CX-3 в Японії через проблеми з прокладкою багажника, повідомляє Рейтер.

Також компанія повідомила, що з цієї ж причини планує відкликати ще 1,8 мільйона автомобілів із закордонних ринків.

Автомобілі, що підлягають відкликанню, були вироблені в період з грудня 2007 по грудень 2015 року.

Компанія також оголосила про відкликання в Японії близько 110 тисяч автомобілів, вироблених з серпня 2014 року по серпень 2016-го, в тому числі Mazda 3 і CX-3 через можливі неполадки, пов'язані з дизельним двигуном.