"Укравтодор" скаржиться, що місцева влада не дає грошей на ремонт доріг

Органи місцевої влади в дев'яти областях України не готові виділяти кошти для співфінансування ремонту і реконструкції доріг у регіонах, зекономлені за рахунок децентралізації.

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Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") з посиланням на виконувача обов'язків голови відомства Євгена Бараха.

У повідомленні наголошується, що головною умовою уряду виділення додаткового фінансування в обсягу 3,9 млрд грн на проведення поточного середнього ремонту автодоріг цього року було співфінансування в розмірі 10% від вартості об'єкта місцевою владою.

«Ми проводили наради з губернаторами і надсилали листи всім керівникам облдержадміністрацій. На сьогодні повністю підтверджено фінансування тільки в Донецькій і Полтавській областях. Ще 12 регіонів частково підтвердили свою готовність. Але є й такі, хто досі взагалі не підтвердив наявності коштів для співфінансування ремонту доріг», – цитує прес-служба Бараха.

Зокрема, це Волинська, Дніпропетровська, Луганська, Львівська, Рівненська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

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За словами Бараха, така ситуація унеможливлює проведення майже всіх запланованих ремонтних робіт на дорогах країни, зокрема, на ключових дорогах національного значення, які входять до так званого списку «10 найгірших доріг України»: зруйновані ділянки дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк і Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, а також на дорозі міжнародного значення М-15 Одеса – Рені.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Миколаївська обласна рада визнала надзвичайною ситуацією техногенного характеру дуже поганий стан автошляхів державного значення в межах області. У зв'язку з цим депутати вирішили звернутися до влади з проханням виділити кошти з резервного фонду держбюджету України в обсягах, необхідних для відновлення дорожнього покриття на дорогах регіону.

Міністр інфраструктури Омелян, коментуючи звернення депутатів Миколаївської області, зазначив, що місцева влада має бути зацікавлена у виділенні ресурсу для співфінансування ремонту і реконструкції доріг у регіоні, оскільки мають у своєму розпорядженні засоби, зекономлені за рахунок децентралізації.

За його словами, цього року Миколаївська область за планом отримає на ремонт доріг близько 500 млн грн, передбачених у держбюджеті, левову частку яких буде спрямовано на реконструкцію автодороги національного значення Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, яка входить до складеного журналістами списку «доріг ганьби».

17 серпня стало відомо, що тендер на виконання ремонту даної дороги виграла донецька компанія «Альтком», яка досі не може завершити ремонт дороги Київ-Одеса.

Міністр інфраструктури назвав ремонт даної дороги «останнім шансом» для «Альткому» і пригрозив, що якщо роботи не почнуться вчасно, а також не будуть терміново завершені роботи на трасі Київ-Одеса, то компанія опиниться в «чорному списку».

Тим часом, роботи так і не були розпочаті, оскільки одна з компаній учасників цього тендеру – «Південдортех» 26 серпня подала скаргу в Антимонопольний комітет України (АМКУ) на порушення законодавства під час проведення торгів. Згідно із законодавством, до завершення розгляду скарги Антимонопольним комітетом й ухвалення щодо неї відповідного рішення Служба автомобільних доріг не має права укладати договір з фірмою-переможцем, а, отже, й роботи проводитися не будуть.

АМКУ пообіцяв у найкоротші терміни розглянути дану скаргу, щоб розблокувати тендер з ремонту траси Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.