Справу про розкрадання 10 мільйонів екс-директором "Дніпропетровського облавтодору" направили до суду

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та 31 серпня скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-директора ДП «Дніпропетровський облавтодор».

Читайте такожГройсман закликав українців взяти під контроль якість ремонту доріг: за "липові звіти" ми маємо "знімати стружку"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, протягом 2013-2014 років екс-директор облавтодору шляхом зловживання службовим становищем спричинив державі майже 10 млн грн збитків. Вказані гроші мали піти на ремонт доріг у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, екс-директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» підозрюється у розтраті 10 млн грн державних коштів (ч. 5 ст. 191 ККУ). У 2013 році – він був оголошений у розшук. Затриманий 15 липня 2016 року на кордоні, коли повертався з Польщі.

17 липня суд арештував заарештував його з можливістю внесення застави у розмірі майже 10 млн грн.