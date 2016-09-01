В Україні на 63% зросли продажі нових легкових авто

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 63% - до 5,63 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, лідером за обсягом продажів минулого місяця стала Toyota. Серпневі продажі цього бренду в Україні становили 678 нових легкових авто, що на 31% більше торішнього результату серпня.

Другу позицію на ринку зайняв французький бренд Renault. За підсумками серпня було продано 552 автомобіля цього бренду, що на 75% більше торішнього показника.

Третій маркою за популярністю в українців минулого місяця став Ford. Продажі автомобілів цієї марки зросли майже в 2,5 раза і становили 423 одиниці.

Як повідомляв УНІАН, ринок нових легкових автомобілів за 7 місяців зріс на 45% - до 32,8 тис.

За підсумками 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися вдвічі – до 46,6 тис. штук. За прогнозами експертів, продажі легкових авто в 2016 році зростуть на чверть і складуть близько 60 тис. штук.