Поставки персональних комп'ютерів до України зросли в 2,6 раза

Обсяг поставок персональних комп'ютерів (ПК) до України у другому кварталі 2016 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 160,6% - до 220 тис. пристроїв, йдеться в повідомленні дослідницької компанії IDC.

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«Стабілізація економічної ситуації і відсутність значних коливань курсу гривні у другому кварталі 2016 року позитивно позначаються на ринку, оживляючи попит на ПК в комерційному і споживчому сегментах. Також спостерігається зростання закупівель з боку державних установ», - пояснила пожвавлення ринку ПК прес-служба IDC.

Поставки настільних ПК зросли на 69% - до 92 тис. пристроїв. Поставки портативних комп'ютерів (ноутбуків) збільшилися на 331% - до 128 тис. пристроїв.

«Головним чинником збільшення поставок ноутбуків у другому кварталі стала підготовка до шкільного сезону, – наводяться в повідомленні слова аналітика IDC Ірини Мельничук. – Це призвело до збільшення відвантажень в червні і суттєво вплинуло на показники всього кварталу».

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За даними IDC, в другому кварталі міжнародні бренди зміцнили свої позиції в Україні, збільшивши свою частку на ринку до 17,3% з 7% за аналогічний період минулого року.

В цілому за підсумками першого півріччя 2016 року обсяг поставок ПК в Україну зріс на 104% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак у компанії відзначили, що в кількісному вираженні обсяг українського ринку ПК поки ще нижче рівня 2014 року.

«Слід враховувати, що рік тому на ринку був пік падіння», - повідомили в IDC.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії IDC, поставки персональних комп'ютерів в Україні в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротилися на 34,5% - до 732 тис. пристроїв.

За підсумками 2016 року аналітики прогнозують зростання поставок комп'ютерів на 21% порівняно з 2015 роком – до 890 тис. пристроїв.

IDC (International Data Corporation, США) – аналітична та консалтингова компанія. Більше 1000 аналітиків IDC в 110 країнах вивчають технології, тенденції і можливості ІТ-галузі на світовому, регіональному та місцевому рівнях. Компанія має представництво в Україні.