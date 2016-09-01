У Раді зареєстровано законопроект, що передбачає впровадження 4G в Україні

Депутати від фракції «Самопоміч» Олександр Данченко і Роман Семенуха, а також депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Олена Матузко внесли до Верховної Ради України законопроект про радіочастотний ресурс (РЧР), що передбачає впровадження зв'язку стандарту LTE (4G) в Україні.

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Відповідний законопроект №5051 «Про радіочастотний ресурс» був зареєстрований в Раді 30 серпня і опублікований на офіційному сайті парламенту.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроект передбачає введення принципу технологічної нейтральності, згідно з яким оператори бездротового зв'язку зможуть використовувати в межах своєї ліцензованого радіочастотного ресурсу одну з радіотехнологій передачі сигналу.

У проекті закону передбачається можливість спільного користування РЧР операторами мобільного та фіксованого зв'язку. Наголошується, що це буде сприяти швидшому розгортанню 4G-мереж, збільшенню покриття і підвищенню якості надання послуг.

Депутати пропонують скасувати рентну плату за користування РЧР України. Замість цього вони пропонують передбачити для держбюджету компенсаційний механізм - ліцензійну плату за користування РЧР, розмір якої буде затверджувати уряд на підставі пропозицій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Запропонований законопроект передбачає скорочення списку необхідних документів, які потрібно прикріпити до заяви про видачу ліцензії на користування РЧР. Також скорочуються терміни розгляду документів.

У пояснювальній записці до проекту закону також повідомляється, що прийняття законопроекту №5051 дозволить збільшити надходження до держбюджету за рахунок проведення аукціонів на право користування РЧР. Крім того, зростуть надходження від інших податків і зборів за рахунок розвитку 4G-мереж.

Як зазначається на офіційному сайті парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку, цей законопроект дозволить впровадити в Україні сучасні технології, спростити умови користування РЧР, зменшити і впорядкувати регуляторний вплив держави на відносини у сфері користування РЧР, поліпшити умови ведення бізнесу в Україні та зміцнити позиції України в міжнародних рейтингах.

Як повідомляв УНІАН, за словами депутата від фракції «Самопоміч» Олександра Данченка, прийняття Верховною Радою законопроекту про радіочастотний ресурс дозволить державі впровадити зв'язок стандарту 4G в першому кварталі 2017 року.

Крім законопроекту про радіочастотний ресурс Данченко закликає Верховну Раду прийняти проекти законів про електронні комунікації, хмарні технології, доступ до інфраструктури та транскордонних електронних довірених послуг.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів по впровадженню мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер з впровадженнч технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), спільно з британською компанією Analysys Mason планують у листопаді 2016 року завершити дослідження РЧР, необхідного для запуску в Україні згідно зі стандартом 4G, після чого регулятор зможе приступити до етапу безпосереднього впровадження даної технології в нашій країні.