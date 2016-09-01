"Укравтодор" хоче додатково залучити підрядників для прискорення ремонту дороги Київ-Одеса

18:30, 01 вересня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Нагадаємо, тендер на проведення капітального ремонту траси ще в 2013 році виграла донецька компанія «Альтком», проте досі не завершені.

Фото УНИАН

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує додатково залучити підрядні організації для прискорення проведення капітального ремонту автомобільної дороги міжнародного значення М-05 Київ - Одеса, повідомив на брифінгу виконувач обов'язків голови Держагентства Євген Барах.

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Нагадаємо, тендер на проведення капітального ремонту траси ще в 2013 році виграла донецька компанія «Альтком», проте роботи досі не завершено.

«Щодо дороги Київ - Одеса вчора була нарада в Міністерстві інфраструктури з представниками підрядних організацій, як з тією, яка будує, так і з тими, хто потенційно може зайти на цей об'єкт для посилення та прискорення темпів виконання робіт і вибірки коштів. Поставлено завдання наступного тижня вийти на спільний консенсус і рішення щодо залучення додаткових субпідрядних організацій для нарощування темпів виконання робіт», - повідомив Барах.

Він наголосив, що цього року не вдасться завершити ремонт даної дороги, у зв'язку з чим виникла необхідність залучення субпідрядників.

«Ми бачимо, що цього року дійсно ми не зможемо забезпечити повноцінне виконання робіт з цього проекту, але максимально забезпечити належний стан цього напрямку і підходів до Києва - ми це завдання виконаємо», - наголосив Барах.

Як повідомляв УНІАН, в 2013 році компанія «Дорожнє будівництво «Альтком», яка спеціалізується на будівництві і реконструкції доріг, мостів і злітно-посадкових смуг, виграла тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги M05 Київ – Одеса.

Фінансове забезпечення капітального ремонту траси здійснюється за рахунок кредиту під державні гарантії від ЄБРР і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Крім того, 17 серпня стало відомо, що «Альтком» стала переможцем тендеру на виконання ремонту автодороги національного значення Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, яка входить до складеного журналістами списку «доріг ганьби».

Міністр інфраструктури назвав ремонт даної дороги «останнім шансом» для «Альткому» і пригрозив, що якщо роботи не почнуться вчасно, а також не будуть терміново завершені роботи на трасі Київ-Одеса, то компанія виявиться в «чорному списку».

Тим часом, роботи поки що не розпочато, оскільки одна з компаній - учасників даного тендеру подала скаргу в Антимонопольний комітет України (АМКУ) на порушення законодавства під час проведення торгів. Згідно із законодавством, до завершення розгляду скарги Антимонопольним комітетом і прийняття щодо неї відповідного рішення Служба автомобільних доріг не має права укладати договір з фірмою-переможцем, а, отже, й роботи проводитися не будуть.

АМКУ пообіцяв у найкоротші терміни розглянути дану скаргу, щоб розблокувати тендер по ремонту траси Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.

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