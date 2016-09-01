"Укравтодор" хоче додатково залучити підрядників для прискорення ремонту дороги Київ-Одеса

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує додатково залучити підрядні організації для прискорення проведення капітального ремонту автомобільної дороги міжнародного значення М-05 Київ - Одеса, повідомив на брифінгу виконувач обов'язків голови Держагентства Євген Барах.

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Нагадаємо, тендер на проведення капітального ремонту траси ще в 2013 році виграла донецька компанія «Альтком», проте роботи досі не завершено.

«Щодо дороги Київ - Одеса вчора була нарада в Міністерстві інфраструктури з представниками підрядних організацій, як з тією, яка будує, так і з тими, хто потенційно може зайти на цей об'єкт для посилення та прискорення темпів виконання робіт і вибірки коштів. Поставлено завдання наступного тижня вийти на спільний консенсус і рішення щодо залучення додаткових субпідрядних організацій для нарощування темпів виконання робіт», - повідомив Барах.

Він наголосив, що цього року не вдасться завершити ремонт даної дороги, у зв'язку з чим виникла необхідність залучення субпідрядників.

«Ми бачимо, що цього року дійсно ми не зможемо забезпечити повноцінне виконання робіт з цього проекту, але максимально забезпечити належний стан цього напрямку і підходів до Києва - ми це завдання виконаємо», - наголосив Барах.

Як повідомляв УНІАН, в 2013 році компанія «Дорожнє будівництво «Альтком», яка спеціалізується на будівництві і реконструкції доріг, мостів і злітно-посадкових смуг, виграла тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги M05 Київ – Одеса.

Фінансове забезпечення капітального ремонту траси здійснюється за рахунок кредиту під державні гарантії від ЄБРР і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Крім того, 17 серпня стало відомо, що «Альтком» стала переможцем тендеру на виконання ремонту автодороги національного значення Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, яка входить до складеного журналістами списку «доріг ганьби».

Міністр інфраструктури назвав ремонт даної дороги «останнім шансом» для «Альткому» і пригрозив, що якщо роботи не почнуться вчасно, а також не будуть терміново завершені роботи на трасі Київ-Одеса, то компанія виявиться в «чорному списку».

Тим часом, роботи поки що не розпочато, оскільки одна з компаній - учасників даного тендеру подала скаргу в Антимонопольний комітет України (АМКУ) на порушення законодавства під час проведення торгів. Згідно із законодавством, до завершення розгляду скарги Антимонопольним комітетом і прийняття щодо неї відповідного рішення Служба автомобільних доріг не має права укладати договір з фірмою-переможцем, а, отже, й роботи проводитися не будуть.

АМКУ пообіцяв у найкоротші терміни розглянути дану скаргу, щоб розблокувати тендер по ремонту траси Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.