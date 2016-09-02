Дію експериментальних тарифів на паркування в центрі Львова продовжили до кінця вересня

Відповідне рішення 2 вересня ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради, передає zaxid.net.

Нагадаємо, у березні депутати Львівської міськради підтримали ухвалу, якою дозволили ЛКП «Львівавтодор» на власний розсуд встановлювати тарифи в межах до 8 грн/год. на закритій парковці на вул. Валовій та до 6 грн/год. на відкритих парковках у центрі міста.

З 1 квітня «Львівавтодор» встановив на всіх паркінгах максимальні дозволені депутатами тарифи. Згідно з ухвалою, такі тарифи мали діяти до кінця червня. Проте під час засідання 30 червня депутати проголосували за ухвалу, якою продовжили дію експериментальних тарифів до 31 серпня.

Сьогодні ж виконком вирішив продовжити дію тарифів ще на місяць – до 30 вересня. Остаточно затвердити їх на постійній основі або встановити нові мають депутати міськради під час чергової сесії. До цього часу вартість паркування у центральній частині Львова залишиться незмінною – 8 грн/год. на закритій парковці на вул. Валовій та 6 грн/год. на відкритих паркінгах у першій паркувальній зоні.