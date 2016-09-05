Україна на місяць зупинила видачу дозволів на вантажоперевезення з Туреччиною

Міністерство інфраструктури України до 30 вересня цього року тимчасово обмежить видачу "двосторонніх" дозволів Турецької Республіки українським вантажоперевізникам.

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Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, відповідне рішення було ухвалене 26 серпня Комісією з питань оформлення, видачі, обліку і аналізу ефективності використання дозволів на проїзд територіями іноземних держав і затверджене 31 серпня наказом міністра інфраструктури.

У міністерстві зазначили, що аналогічні обмеження будуть запроваджені з боку міністерства і до турецьких вантажоперевізників. Причини ухвалення цього рішення у міністерстві не уточнили.

"Комісія ухвалила рішення про запровадження до 30 вересня 2016 додаткових обмежень тимчасового характеру на оформлення та видачу дозволів Турецької Республіки типу «двосторонні» українським перевізникам. Поряд з цим за рішенням комісії вжито відповідних заходів до турецьких перевізників", - йдеться в повідомленні.

При цьому у Мінінфраструктури додали, що на підставі рішення комісії видача дозволів Турецької Республіки типу «двосторонні» з номерами 548166 - 549815 здійснюватися "Укртрансбезпекою" після 30 вересня 2016 року.

"Мінінфраструктури звертається до автоперевізників з проханням взяти до відома зазначену інформацію і враховувати її при плануванні здійснення перевезень вантажів до Турецької Республіки", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня минулого року Міністерство інфраструктури затвердило розподіл серед українських перевізників дозволів ЄКМТ на здійснення міжнародних автомобільних вантажоперевезень на 2016 рік.

На початку 2015 року Мінінфраструктури скасував резерв дозволів на вантажоперевезення і розмістило інформацію про залишки разових дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення у відкритому доступі на сайті "Укртрансінспекція".