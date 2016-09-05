Уряд хоче виділити на дороги наступного року близько 40 мільярдів
12:01, 05 вересня 2016Транспорт/Звя'зок
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Кабмін закладає в проект бюджету на 2017 рік наповнення Дорожнього фонду у розмірі близько 14 млрд грн без урахування коштів міжнародних фінансових організацій.
Уряд планує виділити на дороги близько 40 млрд грн / Фото УНІАН
Уряд планує у 2017 році виділити на ремонт і будівництво автомобільних доріг в Україні 30-40 млрд грн.
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Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"30-40 млрд грн у бюджеті-2017 плануємо закласти на дороги", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман зазначав, що Кабмін закладає в проект бюджету на 2017 рік наповнення Дорожнього фонду у розмірі близько 14 млрд грн без урахування коштів міжнародних фінансових організацій.
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