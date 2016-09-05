"Повітряний експрес" обікрали на 81 мільйон гривень - затримали одного з підозрюваних

Правоохоронці затримали учасника схеми з розкрадання 81 млн грн держпідприємства «Національний проект «Повітряний експрес».

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Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом розкрадання 81 млн грн коштів державного підприємства «Нацпроект «Повітряний експрес», отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вказані кошти надавались Україні китайськими партнерами для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом «Бориспіль» та Києвом.

2 вересня прокурорами – процесуальними керівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за участю оперативників Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримано учасника вказаної схеми розкрадання державних коштів.

Затриманим є колишній адвокат, який підозрюється в участі у заволодінні державними грошовими коштами шляхом виведення їх через підконтрольні фіктивні суб’єкти господарської діяльності, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 191 ККУ.

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду Києва від 3 вересня затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України, заставу визначено у розмірі 13 млн грн.

На даний час у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру двом особам, в тому числі колишньому керівнику державного підприємства Геннадію Дяченку, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Розшук Дяченка триває.