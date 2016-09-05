80% підрозділів "Укрпошти" не мають жодного комп'ютера

Близько 80% розташованих по всій території України відділень державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", або понад 9 тисяч відділень, які не мають жодного комп'ютера, повідомив на брифінгу генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

"Лише 20% офісів "Укрпошти" комп'ютеризовані. 80% офісів "Укрпошти" не мають жодного комп'ютера. Більшість офісів знаходиться у селах, працівники яких приймають і записують платежі в зошитах. Більш того, 75% наявних у нас комп'ютерів експлуатуються більше п'яти років, вони старі й ми будемо шукати кошти для оновлення техніки", - сказав Смілянський.

Він зазначив, що вже поточного року "Укрпошта" має намір здійснити закупівлю комп'ютерів, не уточнивши в якій кількості.

Читайте такожПід Києвом протестували доставку посилок за допомогою дронів (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня вступив на посаду новий директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, призначений урядом на цю посаду в квітні за результатами кадрового конкурсу.

Раніше Смілянський повідомив, що всі листи в Україні сортуються вручну 189 співробітниками сортувального цеху підприємства.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.

2015 року УДППЗ "Укрпошта" отримало 53 мільйона гривень прибутку – найкращий результат за останні 15 років. 2014 року компанія отримала 4 мільйонів гривень збитків.