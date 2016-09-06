Три в'єтнамські авіакомпанії купили 40 літаків Airbus на $6,5 мільярда

Про укладення угоди оголосив концерн Airbus.

Три в'єтнамські авіакомпанії придбали 40 літаків європейського концерну Airbus на суму $6,5 мільярда, передає AFP. Про укладення угоди оголосив Airbus. За даними агентства, 20 літаків моделі A321 придбала компанія Vietjet air, 10 лайнерів A350 купила Vietnam airlines, 10 A320 - лоукостер Jetstar Pacific. Читайте такожAirbus скоротить поставки лайнерів А380«Сума даних угод становить $6,5 млрд», - цитує агентство представника авіавиробника в Азії.

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