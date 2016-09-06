Найбільша в світі американська авіакомпанія Delta Airlines припинила польоти в Росію

Американська авіакомпанія Delta Airlines, що є найбільшою в світі, з 7 вересня припиняє прямі перельоти між США і РФ, передає RNS з посиланням на повідомлення представництва Delta в Росії.

Останній рейс авіакомпанії за прямим сполученням з Москви в Нью-Йорк вилетить з Шереметьєво сьогодні, 6 вересня. Очікується, що пряме авіасполучення компанії між Росією і США буде відновлено в травні 2017 року.

Читайте такожУкраїна і Литва зняли всі обмеження на польоти між країнамиНа сьогоднішній день доступні рейси Delta Airlines в США у партнерстві з авіакомпаніями Європи з пересадкою в Амстердамі і Парижі.

Єдиною авіакомпанією з прямим сполученням з США залишається «Аерофлот», який здійснює рейси в Нью-Йорк і Лос-Анджелес.