В Україні на 78% впали продажі вживаних легкових авто

13:50, 06 вересня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Загалом в серпні в Україні на первинному ринку було зареєстровано 7,392 тисячі автотранспортних засобів.

REUTERS

Обсяг продажів уживаних легкових автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в серпні 2016 року скоротився на 78% порівняно з серпнем 2015 року і склав 270 авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому, як зазначили в асоціації, порівняно з липнем цього року продажі легкових вживаних авто зросли на 17%.

Так, продаж вживаних комерційних автомобілів в серпні цього року становили 759 штук, що на 26% менше, ніж у серпні минулого року, і на 15% більше, ніж у липні.

У сегменті вживаних автобусів кількість первинних реєстрацій в серпні становило лише 22 одиниці. Щодо серпня 2015 року ринок б/у автобусів зменшився на 73% і збільшився на 22% відносно липня цього року.

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За даними "Укравтопрому", загалом в серпні в Україні на первинному ринку було зареєстровано 7,392 тисячі автотранспортних засобів, з яких був в експлуатації транспорт склав 1,051 тисячі штук, або 14%. При цьому порівняльних даних з серпнем минулого року в асоціації не навели.

Як повідомляв УНІАН, продаж вживаних автомобілів в Україні в І півріччі скоротився на 37%, до 3,5 тисяч штук.

З 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

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