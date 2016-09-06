На одеських зупинках з'явилися креативні схеми громадського транспорту

«Проста і зрозуміла схема наочно показує, в які райони слідують основні транспортні маршрути. Відсутність точної географії та деталізації класичних схем дозволяє швидше зорієнтуватися, запам'ятати розташування районів і спланувати шлях. Номери маршрутів підібрані таким чином, щоб вони перетинали кілька районів, а транслітерація допомагає іноземним гостям міста вибрати вірний напрямок», - зазначають автори.

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Колірні коди збігаються з традиційними кольорами різних видів транспорту, що полегшує запам'ятовування. Кожному району відповідає своя схема.

Роблять їх із самоклеючої плівки. Формат дозволяє розміщувати плакати на склі, вирівнюючи по краю площини.