Прикордонники оштрафували 38 суден, які заходили в окупований Крим
Екіпажі суден оштрафували на загальну суму майже 240 тис. грн.
Співробітники Державної прикордонної служби України заявляють про оштрафування екіпажів 38 суден, які заходили в тимчасово окупований Крим.
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Про це УНІАН повідомили в Держприкордонслужбі.
Зазначається, що у відомстві функціонує відділ із сучасною системою моніторингу надводної обстановки, яка дозволяє здійснювати дистанційний контроль за кораблями та суднами в акваторії Чорного та Азовського морів, а також річкової ділянки.
«Завдяки ефективному застосуванню зазначеної системи вже притягнуто до відповідальності судно команди 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти тимчасово окупованої території АР Крим на загальну суму майже 240 тис. грн», - йдеться у повідомленні.
Також сказано, що однією з важливих функцій відділу є підтримання інформаційної взаємодії з прикордонними службами причорноморських держав. В рамках співпраці здійснюється обмін інформацією щодо суден, які знаходяться під підозрою, мають небезпечний вантаж тощо.