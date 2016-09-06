Прикордонники оштрафували 38 суден, які заходили в окупований Крим

Співробітники Державної прикордонної служби України заявляють про оштрафування екіпажів 38 суден, які заходили в тимчасово окупований Крим.

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Про це УНІАН повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що у відомстві функціонує відділ із сучасною системою моніторингу надводної обстановки, яка дозволяє здійснювати дистанційний контроль за кораблями та суднами в акваторії Чорного та Азовського морів, а також річкової ділянки.

«Завдяки ефективному застосуванню зазначеної системи вже притягнуто до відповідальності судно команди 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти тимчасово окупованої території АР Крим на загальну суму майже 240 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що однією з важливих функцій відділу є підтримання інформаційної взаємодії з прикордонними службами причорноморських держав. В рамках співпраці здійснюється обмін інформацією щодо суден, які знаходяться під підозрою, мають небезпечний вантаж тощо.