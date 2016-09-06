Мінінфраструктури анонсувало будівництво магістралі між Львовом і Херсоном

Міністерство інфраструктури України у разі виділення необхідних коштів на будівництво і ремонт доріг планує у 2017 році приступити до будівництва магістралі, яка з'єднає Львів і Херсон, повідомив голова міністерства Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".

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"Цього року на ремонт доріг ми маємо 19 млрд грн, нам вистачило за ці гроші відремонтувати близько 1-2 тис. км і зробити ямковий ремонт 60% мережі по всій країні. Якщо нам вдасться отримати подвоєну суму, ту, що обіцяє прем'єр-міністр, ми зможемо почати системне будівництво доріг. Зокрема, цього року ми повинні провести тендерні процедури і наступного року приступити до будівництва великої європейської магістралі, яка з'єднає Львів і Херсон", - повідомив Омелян.

Він наголосив, що такі плани відповідають ситуації, в якій опинилася Україна у зв'язку з запровадженням Російською Федерацією з 1 липня додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту української продукції російською територією.

"Думаю, цей проект буде успішним, і ми знайдемо гарних підрядників, адже важливо знайти не тільки кошти, а й компанію, яка збудує якісну дорогу і вчасно", - наголосив міністр.

Він також висловив сподівання, що восени депутати схвалять низку ключових для транспортної галузі законопроектів, розроблених спільно з європейськими експертами.

"Я сподіваюся, що в жовтні ми проведемо так званий інфраструктурний день у парламенті, протягом якого ми зможемо довести кожному народному обранцю необхідність прийняття тих 10 інфраструктурних законопроектів, які ми винесли або найближчим часом винесемо в Раду", - додав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, за словами Омеляна, 15 липня у Верховній Раді було зареєстровано пакет законопроектів, які дадуть змогу реформувати транспортну галузь України. Зокрема, йдеться про створення цільового дорожнього фонду, а також впровадження вагового контролю на автомобільних дорогах України.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд планує у 2017 році виділити на ремонт і будівництво автомобільних доріг в Україні 30-40 млрд грн.