"Антонов" хоче поставити Міноборони три літаки Ан-148

Державне підприємство "Антонов" планує поставити Міністерству оборони України три літаки Ан-148, повідомив в ході прес-конференції в Києві президент "Антонова" Олександр Коцюба.

"Ми обговорюємо тактико-технічні характеристики, і думаю, до кінця року ми вийдемо на підписання контракту з постачання нашому Міністерству оборони трьох літаків Ан-148", - сказав Коцюба.

Він також підкреслив, що використання літаків "Антонов" першими особами держави та органами влади, в особливості Міністерством оборони, є додатковим аргументом на користь українських літакобудівників на світовому ринку.

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2015 року Кабінет міністрів України виділив 2,2 мільярда гривень державних гарантій Міністерству оборони України для залучення коштів на будівництво літаків Ан-148 і закупівлю танків БМ "Оплот". За рішенням уряду держпідприємства "Завод ім. В. Малишева" виділено 1,083 мільярда гривень держгарантій, держпідприємства "Антонов" - 1,15 мільярда гривень. Кредитні угоди буде укладати Мінфін за поданням Міноборони. Розмір плати за надання держгарантії складе 0,001% від суми гарантійних зобов'язань.

Ан-148 - літак для пасажирських, вантажо-пасажирських і вантажних перевезень на регіональних і магістральних лініях. Представлений в різних модифікаціях з урахуванням цілей і побажань замовника. 26 лютого 2007 року літак Ан-148, його двигун Д-436-148 і допоміжна силова установка АІ-450-МС отримали сертифікати Авіаційного регістру Міждержавного авіаційного комітету і Державної авіаційної адміністрації України. Перший політ Ан-148 виконав 17 грудня 2004 року.