Прем'єри України та Польщі домовились покращити умови перетину кордону
Прем'єр-міністри України та Польщі Володимир Гройсман і Беата Шидло домовилися про покращення умов перетину українсько-польського кордону.
Як повідомляє Урядовий портал, під час сьогоднішньої зустрічі у польському Криниця-Здруй сторони обговорили ситуацію на спільному кордоні.
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«Тут у нас є єдина думка - ми маємо дати гарний сервіс на перетині кордонів, ми маємо все зробити для того, щоб були мінімізовані черги», - заявив Гройсман під час спільної прес-конференції з Шидло.
За його словами, найближчим часом буде відповідне доручення з боку польських і українських колег.
«Будуть докладені зусилля для того, щоб знайти механізми зробити перетин кордону між Україною та Польщею більш комфортним, більш якісним, аніж є сьогодні. Це одне із завдань, над яким ми будемо працювати», - зазначив Гройсман.