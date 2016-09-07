"Антонов" до кінця року згорне всі проекти з російською компанією "Волга-Дніпро"

Державне підприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних і пасажирських літаків - планує до кінця року згорнути всі наявні раніше спільні проекти з російською транспортною компанією «Волга-Дніпро», що експлуатувала, в тому числі, літаки Ан-124 «Руслан».

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Про це повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Коцюба.

«Ми перебуваємо зараз, я б так сказав, у стадії розлучення щодо проектів із компанією «Волга-Дніпро». До кінця року спільних проектів із компанією «Волга-Дніпро» вести не будемо. Ми самостійно працюватимемо на ринку», - підкреслив Коцюба.

Довідка УНІАН. Російська вантажна авіакомпанія «Волга-Дніпро», заснована в 1990 році в Ульяновську, спеціалізується на авіаперевезеннях надважких і негабаритних вантажів літаками Іл-76ТД-90ВД і Ан-124-100 для потреб нафтової, газової, аерокосмічної промисловості, важкого машинобудування, гуманітарних і миротворчих місій, транспортує небезпечні вантажі.

Групи компаній "Волга-Дніпро" і АНТК ім. О. К. Антонова (нині ДП «Антонов») у 2004 році заснували спільне підприємство Ruslan SALIS Gmbh, а в 2006 році авіакомпанії "Волга-Дніпро" і "Авіалінії Антонова" створили спільне підприємство Ruslan International Ltd. Сторони виконували спільні проекти з вантажних авіаперевезень, у тому числі в рамках гуманітарних місій у гарячих точках планети.