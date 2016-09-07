"Антонов" може заборонити польоти російських "Ан", якщо їх обслуговуванням займуться інші компанії

Державне підприємство «Антонов» - єдиний в Україні розробник і виробник вантажних і пасажирських літаків - готове заборонити російським авіакомпаніям експлуатувати літаки сімейства «Ан» за межами Російської Федерації у разі порушення авторських прав або відмови російських експлуатантів від технічного супроводу роботи літаків.

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Про це в ході прес-конференції заявив президент «Антонова» Олександр Коцюба.

«Компанії, які експлуатують літаки «Ан» в Росії, роблять активні спроби відійти від "Антонова" як розробника і перекласти цю функцію на свої підприємства, зокрема, компанію «Ілюшин». Ми вже заявили про те, що ми категорично проти того, щоб функції розробників були передані кому-небудь. Ми робимо це, в першу чергу, з міркувань безпеки, тому що польоти - це безпека. І «Антонов», як розробник, згідно з усіма міжнародними авіаційними правилами, виконує свої функції, - сказав Коцюба. - Росіяни у себе в країні можуть зробити все, що захочуть, і коригувати закони як завгодно, але питання в тому, що ми, як розробник, можемо поставити заборону на польоти їх літаків поза Російською Федерацією. І ми поставимо таку заборону, якщо ситуація цього вимагатиме. Тому що це наші літаки. І якщо хтось ще керуватиме технічною складовою, крім «Антонова», ми просто не зможемо гарантувати безпеку польоту».

Раніше Коцюба повідомив, що до кінця року «Антонов» має намір згорнути спільні з Росією транспортні проекти, зокрема, в рамках спільної роботи з транспортною компанією «Волга-Дніпро».

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.