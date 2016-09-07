Дорожній фонд кардинально змінить стан українських доріг - голова профільного комітету ВР

Про це після засідання комітету повідомив його голова Ярослав Дубневич.

Він зауважив, що хронічно незадовільний стан українських доріг не можна виправдати лише браком коштів. Кожного року до державного бюджету йдуть надходження від сплати акцизів, що мали б використовуватися на ремонт і утримання автошляхів. Однак через відсутність чіткого, прозорого механізму їх розподілення фінансові надходження витрачаються на латання бюджетних дірок, а до українських доріг майже нічого не доходить.

"Лише у 2015 році від акцизних податків та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби надійшло близько 26 мільярдів гривень. Для порівняння, бюджет "Укравтодору" в тому ж році склав лише 3,4 мільярда гривень. Звичайно, такий ресурс не дозволяє суттєво покращити стан дорожньої інфраструктури, підняти її до європейського рівня", - констатував голова комітету.

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"Наша законодавча ініціатива пропонує системне вирішення проблеми шляхом створення Державного дорожнього фонду. Бюджет фонду буде формуватися від надходжень від акцизів на нафтопродукти й транспортні засоби, плати за проїзд надгабаритного транспорту, кредитів та концесій. І головне – законопроект закладає чіткі механізми як надходження, так і витрати коштів. Більше ніякого фінансування в ручному режимі", - пояснив Дубневич.

Співавторам законопроекту вдалося заручитися підтримкою голови Кабміну, з яким погоджено перехідний період: у 2017-2018 роках до Державного дорожнього фонду надходитиме 75% від акцизів на нафтопродукти й транспорт, з 2019 року – всі 100%.

"Цільове використання цих коштів дозволить вдесятеро збільшити фінансування автошляхів і кардинально підвищити якість і безпеку українських доріг", - переконаний Дубневич.