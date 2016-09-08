Через масштабні навчання окупантів у Криму скасовані чи затримуються десятки російських рейсів

У зв'язку з навчаннями "Кавказ-2016", які на території окупованого півострова проводить Міністерство оборони РФ, 8 вересня в Криму буде тимчасово припинений зліт і посадка літаків.

Читайте такожУкраїна вимагає від РФ негайного скасування вироку 4 кримським татарам

Як повідомили у прес-службі аеропорту "Сімферополь", графік пасажирських рейсів міняють з метою "забезпечення безпеки польотів цивільної авіації".

"8 вересня 2016 року повітряний простір над аеропортом "Сімферополь" буде закрито з 8.30 до 12.30 за місцевим часом. У цьому часовому проміжку прийом і відправлення рейсів здійснюватися не будуть", – йдеться в повідомленні.

Раніше про зміни в розкладі рейсів до/з Криму оголосила компанія "Аерофлот". Мова йшла про літак з Шереметьєво в Ростов, Сочі і Сімферополь. Також було змінено час вильоту інших рейсів з Шереметьєво в Краснодар, Анапу, Сочі, Геленджик і Сімферополь.

Як повідомляв УНІАН, Росія початку активну фазу масштабних військових навчань "Кавказ-2016" в окупованому Криму.