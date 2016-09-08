Контроль пасажирських перевізників посилено: в Києві вже виявлено понад 500 "нелегалів"

Міністерство інфраструктури України спільно з Державною службою з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека" і Національною поліцією посилило контроль за діяльністю пасажирських автомобільних перевізників з метою виведення бізнесу з тіні та легалізації такої діяльності, повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

Так, Мінінфраструктури разом з відповідальними департаментами Київської міської державної адміністрації (КМДА), "Укртрансбезпеки" і Національною поліцією створили робочі групи для систематичного контролю скупчень посадки і висадки пасажирів на місцях, які не узгоджені з міською владою.

Читайте такожКабмін має намір створити Транзитну рада для розвитку перевезень7 вересня за участю керівництва Державної служби з безпеки на транспорті та працівників служби, керівництва КМДА, а також працівників Національної поліції відбулася чергова рейдова перевірка незаконних місць висадки і посадки пасажирів.

«Недопущення розростання нелегальних пасажирських перевезень і постійна ревізія місць незаконної висадки та посадки пасажирів - основні завдання робочих груп за участю інспекторів «Укртрансбезпеки» та Національної поліції України», - цитує прес-служба Лавренюка.

Зокрема, в даний час в Україні проходить місячник безпеки пасажирських автоперевезень, за два тижні рейдових перевірок інспектори «Укртрансбезпеки» і Нацполіції виявили понад 500 «нелегалів» в Києві.

"Всі «нелегали» будуть нести відповідальність за свою поведінку під час здійснення пасажирських перевезень, їм не уникнути жорстких заходів впливу. Не дотримуючись норм чинного законодавства, уникаючи сплати податків, отримання ліцензій та систематичних перевірок транспортних засобів, а також медичного огляду водіїв, вони, насамперед, ставлять під загрозу безпеку і здоров'я наших громадян, що є неприпустимим",- цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, поданий урядом до Верховної Ради в травні законопроект №4683 містить норму, згідно з якою пропонується забирати автотранспорт у компаній, які нелегально надають послуги перевезення пасажирів та/або вантажів.