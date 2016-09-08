В Україні подорожчають страхові поліси на авто для виїзду за кордон

Вартість страхових полісів «Зелена картка», які є обов'язковими для тих, хто виїжджає з України за кордон на автотранспорті, з 12 вересня зросте в середньому на 4,7%, повідомила прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду з України на легковому автомобілі до країн Європи подорожчає на 34 грн – до 734 грн, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову – на 24 грн, до 534 грн. Вартість річного поліса в Європу зросте на 289 грн – до 6420 грн, в Росію, Білорусь і Молдову – на 115 грн, до 2566 грн.

Як повідомляв УНІАН, процедура перерахунку (коригування) страхових платежів відбувається у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро більш ніж на 5% порівняно з курсом, що застосовується.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності «Зелена картка» функціонує з 1951 року. Основна мета системи – врегулювання претензій потерпілих у ДТП, скоєних за участю іноземних автомобілістів, відповідно до національного законодавства країни події. У 1998 році Україна стала 40-м членом системи.