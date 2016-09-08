Відновлений літак Ан-22 "Антей" вилетів у свій перший комерційний рейс (фотогалерея)

Про це повідомляє 5 канал.

Як зазначається, у Швейцарії на борт судна завантажать котушку з кабелем вагою 25 тонн. Обладнання потребує специфічних умов перевезення. Зокрема, для її утримання інженери розробили спеціальну раму.

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"Наші інженери спеціально розробили розвантажувальну раму, на якій буде стояти ця котушка. Враховуючи, що всього 25 тонн, літак Ан-124 значно дорожчий за літак Ан-22, тому цей літак вилетить за маршрутом. Ми розраховуємо, що витрати палива на Ан-22 складуть 7 тонн, а на Ан-124 – 13 тонн, тобто, це удвічі економніше за паливом", – каже генеральний директор "Авіаліній Антонова" Олександр Гриценко.

Повідомляється, що вже завтра цей вантаж український літак має доправити до Абу-Дабі (ОАЕ). Протягом польоту передбачена одна технічна посадка у Тбілісі.

Як повідомляв УНІАН, на державному підприємтсві "Антонов" відремонтували легендарний літак Ан-22 "Антей", який буде використовуватись для комерційних перевезень на "Авіалініях Антонова".

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Перший політ після ремонту відбувся з аеродрому "Антонова" в Гостомелі, що під Києвом, на початку лютого цього року.

Урочисте викочування літака в лівреї авіакомпанії "Авіалінії Антонова" відбулося на аеродромі підприємства відбулося 30 травня. Місцем його базування стане Лейпциг (Німеччина).

Нагадаємо, відновлений літак було побудовано 1964 року, він здатен перевозити великогабаритні вантажі масою близько 60 тонн.