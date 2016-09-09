"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг з Києва до Лисичанська

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий поїзд № 234/233 Київ - Лисичанськ (Луганська область), який курсуватиме щоденно з 30 жовтня.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд № 234/233 Київ - Лисичанськ відправлятиметься з 30 жовтня зі станції Київ-Пасажирський о 22:28 і прибуватиме до Лисичанська наступного дня о 12:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 31 жовтня о 14:29 і прибуватиме до столиці о 4:56.

Поїзд курсуватиме через Гребінку, Полтаву та Сватове.

"Цей поїзд складе альтернативу поїзду № 134/133 Київ - Лисичанськ, який курсує через Суми та Харків", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що протягом листопада фахівці «Укрзалізниці» аналізуватимуть заповнюваність місць у цьому поїзді для ухвалення рішення про його курсування на постійній основі.

У повідомленні зазначається, що квитки на цей поїзд можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 249/250 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який курсуватиме у вересні.

Крім того, з 23 вересня «Укрзалізниця» запустить поїзд № 243/244 за маршрутом Київ - Ізмаїл (Одеська обл.). Наразі Ізмаїл має пряме залізничне сполучення лише з Одесою.