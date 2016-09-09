У Росії відповіли "Антонову": хочуть обслуговувати літаки "Руслан" без України

У Мінпромторгу Росії заявили, що планують відмовитися від послуг українського держпідприємства "Антонов" щодо підтримання льотної придатності транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан", пише РИА Новости.

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"Незважаючи на заяви ДП "Антонов" про підтримку сертифіката типу, практичні роботи в цьому напрямку у російських експлуатантів припинені. У зв'язку з цим ми змушені самостійно шукати рішення цієї проблеми", — йдеться у відповіді відомства на запит журналістів.

У Мінпромторгу РФ зазначили, що у Об'єднаної авіабудівної корпорації, а також в інших російських підприємств є всі необхідні навички, компетенції та обладнання для підтримання льотної придатності Ан-124-100 самостійно.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня президент «Антонова» Олександр Коцюба заявив, що підприємство готове заборонити російським авіакомпаніям експлуатувати літаки сімейства «Ан» за межами Російської Федерації у разі порушення авторських прав або відмови російських експлуатантів від технічного супроводу роботи літаків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.