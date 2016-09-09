На кордоні з Польщею відкрили оновлений відділ прикордонної служби (фото, відео)

На українсько-польському кордоні відкрили оновлений відділ прикордонної служби «Павловичі».

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні на українсько-польському кордоні урочисто відкрито відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського загону», - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в Держприкордонслужбі, облаштування та реконструкція будівель відділу відбулися в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Розвиток сучасної інфраструктури відділів прикордонної служби» за програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Внаслідок спільної співпраці ДПСУ та європейських партнерів реконструйовано десять будівель та споруди адміністративно-житлового та господарського призначення відділу. Крім того, прокладено мережу водопостачання та водовідведення, повністю переобладнано мережу теплопостачання та збудовано нові бокси для автомобільної техніки.

Відділ прикордонної служби «Павловичі» створений у 1939 році. Персонал відділу охороняє державний кордон України з Республікою Польща. Протяжність ділянки – понад 22 кілометри, вся ділянка кордону – сухопутна. Всього у цьому підрозділі проходить військову службу понад 100 прикордонників. У розпорядженні персоналу відділу 22 одиниці техніки.