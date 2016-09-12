Tesla оновить систему автопілота в своїх автомобілях.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії, передає Дождь.

Удосконалена система дозволить комп'ютеру більш ефективно обробляти інформацію, яка одержується за допомогою радара, що має зробити систему автопілота в машинах Tesla більш надійною, йдеться в заяві.

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Також в програмному забезпеченні машин з'явиться список безпечних об'єктів, таких як дорожні знаки і мости, що дозволить уникнути помилкових сигналів про небезпеку і несподіваного гальмування.

Нові технології також дозволять машинам Tesla використовувати радар для того, щоб побачити, що відбувається перед машиною, що йде попереду. Це, згідно із заявою компанії, допоможе у випадках сильного туману.