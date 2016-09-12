На відновлення доріг і мостів Донбасу витратять 135 мільйонів гривень

Про це повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову Мінрегіону Геннадія Зубка.

"З Державного фонду регіонального розвитку на відновлення дорожньої інфраструктури Донецької області виділено 135 млн грн. Зокрема, це ремонт шести мостів, трьом з яких необхідна повна реконструкція, а ще три - в місті Краматорську - будуть відремонтовані", - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що сьогодні, 12 вересня Зубко перебуває з робочим візитом у Донецькій області в містах Слов'янськ і Краматорськ.

У повідомленні з посиланням на Зубка зазначається, що до кінця року зруйнований російськими окупантами міст через річку Казенний Торець на трасі Київ-Харків-Довжанський відновить роботу, будівельні роботи вже розпочато.

Читайте такожДорожній фонд кардинально змінить стан українських доріг - голова профільного комітету ВР

За даними прес-служби, загальна вартість проекту оцінюється в 37,2 млн грн, з них майже 33,5 млн грн - кошти державного фонду регіонального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, до сфери відповідальності якого, зокрема, входять транспортна інфраструктура і дорожнє господарство, оцінив витрати на ремонт зруйнованих у результаті бойових дій у Луганській і Донецькій областях майже 2 тис. км доріг на суму близько 7 млрд грн.

Читайте такожМінінфраструктури анонсувало будівництво магістралі між Львовом і Херсоном

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України планує у 2017 році розпочати масштабний капітальний ремонт українських автомагістралей із залученням фінансування дорожнього спецфонду, який планується створити до кінця поточного року.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.