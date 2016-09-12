У Харкові на 9 місяців перекривають рух по вулиці Маяковського

З 15 вересня до 1 липня 2017 року у Харкові буде заборонено рух транспорту по вул. Маяковського, на ділянці від вул. Мироносицької до вул. Чернишевської. про це повідомили у міськраді.

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У Департаменті інфраструктури пояснили, що це пов'язано з будівництвом житлового будинку по вул. Мироносицькій, 74.

Об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься по прилеглих вулицях - вул. Олеся Гончара та вул. Каразіна.