У Харкові на 9 місяців перекривають рух по вулиці Маяковського
17:22, 12 вересня 2016Транспорт/Звя'зок
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Рух буде заборонено до 1 липня наступного року.
У Харкові на 9 місяців перекривають рух по вулиці Маяковського / rohatyn.com.ua
З 15 вересня до 1 липня 2017 року у Харкові буде заборонено рух транспорту по вул. Маяковського, на ділянці від вул. Мироносицької до вул. Чернишевської. про це повідомили у міськраді.
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У Департаменті інфраструктури пояснили, що це пов'язано з будівництвом житлового будинку по вул. Мироносицькій, 74.
Об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься по прилеглих вулицях - вул. Олеся Гончара та вул. Каразіна.
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