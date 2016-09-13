Україна і Грузія домовилися про пряме залізнично-поромне сполучення

Україна і Грузія підписали угоду про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через морські порти обох країн, що сприятиме активізації та розвитку двосторонніх українсько-грузинських міждержавних зв'язків у транспортній галузі.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України, відповідний документ був підписаний 13 вересня міністром інфраструктури Володимиром Омеляном в рамках Міжнародного морського форуму, що проходить в грузинському Батумі.

"Ми сьогодні підписали дуже важливий документ, який з'єднує Україну, Грузію, Казахстан і Азербайджан на Великому Шовковому шляху. Ця ініціатива отримала нове дихання і, безперечно, має великі перспективи. Наші країни доклали багато зусиль, щоб спростити логістику, зробити транзит дешевшим, а головне – збільшити швидкість доставки товарів, щоб це було максимально комфортно для бізнесу", - цитує прес-служба Омеляна.

У повідомленні з посиланням на голову українського транспортного відомства наголошується, що в даний час для учасників ринку швидкість доставки вантажів має не менше значення, ніж вартість доставки, і все більше компаній готові до додаткових витрат, щоб товар був доставлений не за два-три місяці, а через 9-15 днів.

За словами Омеляна, Україна поставила завдання скоротити час доставки товарів з Китаю до 9-10 діб.

"Цього року ми повинні довести швидкість проходження контейнерів з Китаю до західних кордонів України до 9-10 діб", - цитує прес-служба міністра.

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За його словами, переговори про запровадження наскрізного тарифу через залізницю і морські порти на перевезення за цим маршрутом і спрощення митних процедур тривають.

"Сподіваюся, цього року ми завершимо формальності і з наступного року перейдемо безпосередньо до постачання. Є висока зацікавленість з боку країн ЄС. Для України це не тільки економічний, але й політичний проект. Ми повинні бути незалежними від настроїв окремої країни. Ми повинні запустити процедуру таким чином, щоб вантаж доставлявся вчасно і за будь-якої погоди - як політичної, так і економічної", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька повідомила УНІАН, що Україна розраховує до кінця 2016 року в ході переговорів з країнами –учасницями Транскаспійського транспортного коридору (так званий " новий Шовковий шлях, який проходить через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузію і Україну в країни Європи) знизити наскрізний тариф на перевезення на 15%, а також скоротити час доставки товарів з України в Китай по даному маршруту на 10%.

5 вересня урядова делегація України вирушила до Китаю для обговорення питання зниження тарифів на перевезення продукції за маршрутом нового Шовкового шляху в обхід Росії, який є альтернативним способом доставки українських товарів у напрямку країн Середньої Азії.

1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів своєю територією. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

У зв'язку з цим українські експортери шукають альтернативні шляхи доставки своїх вантажів в обхід Росії. Перший експериментальний вантажний потяг з України в Китай за маршрутом нового Шовкового шляху був запущений ще 15 січня. Проте через невизначеність у тарифній політиці, а також через довжину маршруту порівняно з традиційним сухопутним маршрутом через РФ він не користувався популярністю серед перевізників.