Львівська залізниця підвищила тариф на проїзд в електричках

Регіональна філія публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Львівська залізниця (ЛЗ) з 12 вересня 2016 року підвищила вартість проїзду в поїздах, що курсують у приміському сполученні.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", вартість проїзду в електричках становить від 6 до 29 грн залежно від дальності поїздки.

"Підвищення тарифів викликане зростанням витрат на пально-мастильні матеріали та загальним подорожчанням процесу обслуговування, ремонту та експлуатації рухомого складу", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі Львівської залізниці УНІАН уточнили, що раніше вартість проїзду в поїздах приміського сполучення становила від 4,5 грн до 27,60 грн.

Зокрема, згідно із затвердженими тарифами, вартість повного квитка на проїзд у першій зоні (1-20 км) становить 6 грн, у другій зоні (21-30 км) - 8 грн, у третій зоні (31-40 км) - 9 грн, у четвертій зоні (41-50 км) - 12 грн, у п'ятій зоні (51-60 км) - 13 грн і т. д.

В цілому, вартість проїзду на найбільшу відстань у приміському сполученні (від 221 до 230 км) встановлено на рівні 29 грн.

Водночас у прес-службі уточнили, що вартість проїзду для дітей у першій зоні (1-20 км) становитиме 4,50 грн, а на найбільшу відстань - 21,75 грн. А для студентів вартість проїзду в першій зоні становитиме 3 грн, а на найбільшу відстань - 14,50 грн.

"Для порівняння, проїзд громадським автомобільним транспортом приміського сполучення на тотожну відстань коштує в 3-5 разів більше", - наголосили в прес-службі.

За даними Львівської магістралі, в серпні 2016 року доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні територією семи областей, які охоплює львівська залізниця, становили 7,5 млн грн, а експлуатаційні витрати становлять 102,13 млн грн. Таким чином, лише за один місяць збитки становлять майже 92 млн грн.

У повідомленні зазначається, що Львівська залізниця продовжує здійснювати перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій населення, незважаючи на те, що обласні державні адміністрації з початку 2016 року не компенсували Львівській магістралі "жодної копійки витрат на перевезення пільговиків у приміському сполученні".

За даними прес-служби, в січні-серпні 2016 року львівська залізниця перевезла пільговиків на загальну суму 51,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2016 року Харківська обласна державна адміністрація відмовила керівництву філії акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" - "Південній залізниці" в узгодженні підвищення вартості проїзду в приміських поїздах на 43%, оскільки вважала пропоновані нові тарифи економічно необґрунтованими.

2 березня цього року Кабінет міністрів схвалив проект фінансового плану "Укрзалізниці" із середньорічним підвищенням тарифів на залізничні перевезення вантажів на 10%. При цьому у фінплані не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5-відсоткового підвищення на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення дохідності від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.