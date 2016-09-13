Порошенко: Найближчі три роки - час для дорожнього будівництва

Про це Порошенко сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«У нас є спільна позиція, що 2016, 2017, 2018 роки мають бути роками дорожнього будівництва. Це те, що ми маємо продемонструвати, як один із важливих пріоритетів, який на сьогодні маємо», - сказав глава держави.

За словами президента, у порівнянні з 2013 роком, у значній кількості областей фінансування ремонту та будівництва доріг зросло в 10 разів.

Порошенко також наголосив на важливості продовження децентралізації в державі, що значно розширює можливості розвитку місцевих громад.

«Впевнений в тому, що має бути продовжена принципова лінія щодо проведення децентралізації. Перші звіти, які ми маємо від місцевих адміністрацій, вже переконливо свідчать, що коли ми передаємо права і фінансовий ресурс, то і відповідальність місцевої влади значно зростає», - сказав він.

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За словами президента, статистика лише у містах-мільйонниках переконливо свідчить, що вже за перше півріччя 2016 року вони зібрали коштів більше, ніж за весь 2014 рік. Це стосується і Києва, і Харкова, і Львова, і Одеси й більшості обласних центрів.

Глава держави наголосив, що йдеться не лише про збільшення доходної частини місцевих бюджетів, йдеться також про збільшення бюджетів розвитку.