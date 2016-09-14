"Укртелеком" був приватизований фактично безкоштовно - Луценко

Про це в ефірі 24 каналу розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, компанія з Кіпру заплатила декілька сотень мільйонів гривень за купівлю "Укртелекому". "Потім під заставу телекомунікаційної компанії було взято кредит в одному з державних банків України. Пізніше, гроші вивели на цю ж кіпрську компанію", - розповів Луценко.

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"Тобто, фактично, "Укртелеком" дістався зловмисникам безкоштовно", - сказав генпрокурор.

Луценко додав, що щойно Кіпр повідомить, хто бенефіціар цієї офшорної компанії, цією людиною обов'язково займеться Генпрокуратура.

Як повідомляв УНІАН, найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» у січні-березні 2016 року отримав близько 100 млн грн чистого прибутку проти 165,5 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2015 року.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).