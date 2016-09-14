ДФС розповіла про перші результати перевірки будівництва доріг: знайшла махінації на 14 мільйонів

Державна фіскальна служба України за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана перевіряє використання «Укравтодором» коштів на будівництво вітчизняних автошляхів, повідомила прес-служба ДФС.

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Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день встановлено, що для будівництва та ремонту дорожнього покриття в 2014-2015 роках одне з державних підприємств використовувало дорожній бітум, який закуповувався у підприємств-постачальників за завищеними цінами.

Фіскальна служба зареєструвала кримінальне провадження щодо посадових осіб підприємства. Зазначені посадові особи підозрюються у заволодінні державними коштами в період 2014-2015 років на загальну суму 8,7 млн грн.

Крім того, під час перевірки одного з підприємств сусідньої області встановлено, що посадові особи підприємства у 2015 році не відобразили в бухгалтерському і податковому обліку операції з реалізації ремонтної техніки та транспортних засобів на загальну суму 31,6 млн грн. Сума втрат державного бюджету становить 5,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що чиновники, які займаються фінансовими махінаціями при будівництві доріг, повинні сидіти у в'язниці.

Раніше Гройсман повідомив, що Кабмін закладає в проект бюджету на 2017 рік наповнення Дорожнього фонду у розмірі близько 14 млрд грн без урахування коштів міжнародних фінансових організацій.