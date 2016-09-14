Uber запустив безпілотні таксі в США

Сервіс таксі Uber запустив перші таксі з безпілотним управлінням в американському Піттсбурзі. Поки на дорогах міста курсуватимуть чотири таких автомобіля, до кінця року компанія обіцяє збільшити їх число до декількох десятків, повідомляє РБК.

"Поки на дорогах Піттсбурга працюють чотири самокерованих автомобіля. У салоні кожного з них знаходяться водій та інженер, які за необхідності можуть взяти керування на себе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Uber використовує для перевезення пасажирів самокеровані автомобілі моделі Ford Fusion з гібридним двигуном, обладнані 3D-камерами, GPS і лазерними датчиками для орієнтування в просторі. Надалі флот компанії поповниться автомобілями Volvo.

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До кінця року компанія обіцяє, що на дорогах Піттсбурга курсуватимуть вже десятки безпілотних автомобілів.

"Тести безпілотних таксі на дорогах Піттсбурга Uber почав ще в травні цього року. Як тоді зазначалося в повідомленні компанії, Піттсбург був обраний для випробувань, так як він є "ідеальним середовищем для розробки і тестування" технології безпілотного автомобіля на різних типах доріг, при різних схемах руху і погоді", - підкреслює видання.

Uber став другим сервісом у світі, який запустив безпілотні таксі. Кількома тижнями раніше його випередила сінгапурська компанія nuTonomy. З 25 серпня вона запустила в Сінгапурі шість машин з безпілотним управлінням. В автопарк компанії увійшли електрокари Renault Zoe і Mitsubishi i-MiEV.