Кабмін хоче залучити близько $1 мільярда кредитів на розвиток доріг у 2017 році

Кабінет міністрів України планує залучити близько 1 мільярд доларів кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій, зокрема, Світового банку, на розвиток дорожнього господарства країни 2017 року.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"Основні бюджетні пріоритети були озвучені прем'єр-міністром України і стосуються освіти, охорони здоров'я, оборони і безпеки, інфраструктури та підтримки АПК. Зокрема, це дорожній фонд у розмірі 14 мільярдів гривень з державного бюджету плюс кредитні кошти міжнародних фінансових організацій в розмірі близько 1 мільярда доларів США", - повідомив Марченко.

Він зазначив, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), яке є головним розпорядником бюджетних коштів на ремонт і будівництво доріг, не має ніякого відношення до адміністрування акцизного збору на нафтопродукти. У цьому зв'язку, на думку Марченко, доцільніше запровадити середньострокове бюджетне планування на 3 роки, як це пропонує Мінфін, і яке дозволить ритмічно виділяти на ремонт і реконструкцію доріг чітко визначені у державному бюджеті суми.

"Якщо б його ввели (середньострокове бюджетне планування на 3 року – УНІАН), то потреба у створенні цього або будь-яких інших спецфондів відпала б. Все б фінансувалося через загальний фонд держбюджету. Якщо б у нас було середньострокове бюджетне планування, то ми могли б сказати, що на дороги в наступному році виділяємо 14 мільярдів гривень, через рік - 20 мільярдів гривень, через два роки - 25 мільярдів гривень. Цього було б достатньо, щоб зняти питання створення спецфонду з порядку денного", - підсумував заступник глави Мінфіну.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада з-за недостатньої кількості голосів депутатів відхилила законопроект про створення дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг України.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян уточнив, що доопрацьований за участю народних депутатів законопроект про дорожній фонд буде поданий на розгляд у Раду орієнтовно в жовтні, щоб прийняти документ до кінця поточного року.

За розрахунками уряду, об'єм наповнення дорожнього фонду в 2017 році становитиме не менше 14 мільярдів гривень без урахування коштів міжнародних фінансових організацій. В цілому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд планує 2017 року виділити на ремонт і будівництво доріг в Україні 30-40 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень. Поточного року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень.

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