У Харкові на місяць обмежать рух перехрестям вулиць Академіка Павлова та Героїв Праці

З початку доби 15 вересня до 15 жовтня у Харкові ремонтуватимуть трамвайну колію в районі перехрестя вулиць Академіка Павлова та Героїв Праці.

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Як повідомили у прес-службі міськради, протягом цього місяця щодоби з 7:00 до 10:00 по тимчасовому місцевому проїзду буде організований односторонній рух транспорту від вул. Героїв Праці в бік вул. Академіка Павлова. Об'їзд вказаної ділянки з одностороннім рухом здійснюватиметься через вул. Барабашова і вул. Валентинівську.

Також щодоби з 10:00 до 17:00 і з 19:00 до 7:00 по тимчасовому місцевому проїзду буде організований двосторонній рух транспорту.

"Щодоби з 17:00 до 19:00 по тимчасовому місцевому проїзду здійснюватиметься односторонній рух транспорту від вул. Героїв Праці в бік вул. Академіка Павлова. Об'їзд вказаної ділянки з одностороннім рухом буде організований через вул. Валентинівську і вул. Барабашова. На період проведення робіт автобус №203е тимчасово змінить кінцеву зупинку і здійснюватиме висадку-посадку пасажирів на кінцевій зупинці автобусних маршрутів №208е, 212е, 266е по вул. Героїв Праці, 9 (ТРЦ "Дафі")", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що із 22:00 14 вересня і до завершення робіт з реконструкції трамвайних колій світлофорний об'єкт, розташований на перехресті вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці, буде переведений в режим жовтого миготіння.