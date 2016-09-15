Україна почала процедуру оскарження російського транзитного ембарго в СОТ

Україна в рамках своєї участі у Світовій організації розпочала процедуру оскарження рішення уряду Російської Федерації про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн, зокрема Казахстану та Киргизстану.

Як повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, український експорт через ембарго з початку року скоротився на 35,1%, експорт у Казахстан впав на 45,5%.

"В цілому втрати експорту товарів до Казахстану за підсумками року і Киргизстан за підсумками другого півріччя оцінюються в обсязі 400 мільйонів доларів. А додаткові втрати (які сформуються в результаті всіх обмежувальних заходів – УНІАН) складуть 0,3% ВВП", – повідомили в Мінекономрозвитку.

У міністерстві підкреслили, що рішення почати процедуру оскарження є послідовним кроком на шляху захисту інтересів України, а також мінімізації негативних наслідків для нашої країни та наших торгових партнерів.

Коментуючи прийняте рішення, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів нагадав, що Україна не раз заявляла про необґрунтованість російського транзитного ембарго.

"Введені Російською Федерацією необґрунтовані заходи не відповідають нормам СОТ", - цитує Кубіва прес-служба Мінекономрозвитку.

У свою чергу, торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що Київ неодноразово закликав Москву скасувати дискримінаційні рішення.

"Україна неодноразово закликала Російську Федерацію скасувати необґрунтовані транзитні обмеження і відновити недискримінаційний, вільний режим транзиту для всіх членів СОТ", - цитує Микольскую прес-служба.

За словами торгпреда, свою позицію Україна представляла і до СОТ, а саме - на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

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Як повідомляв УНІАН, взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію.

У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.