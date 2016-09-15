Кабмін призначив в.о. голови Державного космічного агентства

Кабінет міністрів України призначив в.о. голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрія Радченка.

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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 14 вересня 2016 року.

"Призначити Радченко Юрія Миколайовича виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України до призначення в установленому порядку голови зазначеного агентства", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабінет міністрів України звільнив голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомира Сабадоша. Сабадоша було призначено на посаду голови ДКАУ у серпні 2015 року.

Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.