Кабмін призначив в.о. голови Державного космічного агентства
У кінці липня Кабмін звільнив Любомира Сабадоша, новим головою став Юрій Радченко.
Кабінет міністрів України призначив в.о. голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрія Радченка.
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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 14 вересня 2016 року.
"Призначити Радченко Юрія Миколайовича виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України до призначення в установленому порядку голови зазначеного агентства", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабінет міністрів України звільнив голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомира Сабадоша. Сабадоша було призначено на посаду голови ДКАУ у серпні 2015 року.
Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.