В Європі зростає продаж автомобілів

Продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 8,1% – до 9,787 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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При цьому з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії рівень продажів електромобілів зріс на 7,8% - до 10,11 тис.

Згідно з даними асоціації, всі основні ринки показали зростання, сприяючи загальному піднесенню європейського авторинку. Зокрема, в Італії та Іспанії обсяг продажів продемонстрував двозначний показник зростання - на 17,4% і 11,3%, відповідно. Далі за ними йдуть Франція з показником приросту 6,1%, Німеччина - 5,7% і Великобританія - 2,8%.

Згідно з опублікованими даними, в серпні продажі авто в Європі збільшилися на 10% – до 819 тис. одиниць.

"Ці позитивні результати серпня послідували за 1,4% зниженням в липні, що перервало 34 місячне зростання продажів", - відзначили в асоціації.

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При цьому в серпні всі основні європейські ринки продемонстрували позитивну динаміку. Продажі в Італії зросли на 20,1%, в Іспанії – на 14,6%, Німеччини – на 8,3%, Франції – на 6,7% і у Великобританії - на 3,3%.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року впала до 23,9% з 25,1%, а продажі в порівнянні з торішнім результатом зросли на 2,9% – до 2,342 млн автомобілів. При цьому майже всі бренди, що входять у концерн, показали зростання продажів: Audi – на 8,7%, Skoda – на 6,5%, Seat – на 0,3%, а продажі брендів Porsche і Volkswagen впали на 1% і 0,4%, відповідно.

Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в січні-серпні збільшив продажі на 3,7% – до 998,5 тис. одиниць, а частка компанії скоротилася до 10,2% з 10,6%.

Концерн Renault Group, що займає третє місце на європейському авторинку і об'єднує бренди Renault і DACIA, також збільшив продажі за звітний період – на 12,2%, до 990,8 тис. авто, частка компанії збільшився до 10,1%.

Збільшили продажі і компанії Ford – на 5,2%, BMW – на 12,3%, FCA – на 15,9%, Daimler – на 14% (в тому числі бренд Mercedes – на 14,6% і Smart – на 9,7%), Opel Group – на 7,1%.

Продажі японських автовиробників Mazda і Toyota в Європі за шість місяців збільшилися на 21,8% та на 8,2% відповідно, а Nissan скоротив продажі на 1,6%. Корейські бренди Kia і Hyundai показали зростання на 14,8% і на 9,6%.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у І півріччі зріс майже на 9,4% – до 7,8 млн штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.